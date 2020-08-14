Общий объем внесенных средств по итогам первых шести месяцев 2020 года вырос на 7,1% и составил 274,7 млрд рублей.

Общий объем внесенных средств по итогам первых шести месяцев 2020 года вырос на 7,1% и составил 274,7 млрд рублей.Как правило, жители региона открывают вклады в российских рублях. Их доля составила 92,1% - 193,2 млрд рублей.«После сокращения объема депозитов в марте – мае владимирцы вновь увеличили объем вкладов в банках в июне. Годом ранее темп прироста составлял 8,1%», - отметила управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.В июне после снятия ограничений начал работать малый и средний бизнес. В результате временной приостановки деятельности и дополнительного получения мер поддержки, средства, размещенные в банках индивидуальными предпринимателями региона, выросли на 31,7% и составили 6,4 млрд рублей.В итоге, объем депозитов юридических лиц Владимирской области зафиксирован на уровне 16,5 млрд рублей, что на 18,1% больше аналогичного периода прошлого года.