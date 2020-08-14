Православные отмечают сегодня Медовый Спас. К этому дню соты в ульях уже наполнены сладким и полезным лакомством.

14 августа православные празднуют Медовый Спас. С этого дня пчеловоды начинают активный сбор меда и освещают его в храме.Во Владимирской области около 14 тысяч пчелосемьей, которые приносят более трехсот тонн меда в год. Обычно в нашем регионе пчеловодством занимаются на личных подсобных хозяйствах. Для того чтобы собрать полтора килограмма меда (литровую банку), пчеле нужно облететь более 10 миллионов цветов. С давних времен люди используют все продукты пчеловодства: воск, перга, маточное молочко, прополис. Но самым любим все равно остается сладкий мед, его ценят и за полезные качества.Валерий Малинин, пчеловод: «В этом его уникальность - употребляя мед, мы создаем в организме обстановку не приемлемую для бактерий. Бактерии не могут жить в этой обстановке, они лишаются кислорода. Поэтому у меда антибактериальные свойства. Естественно это питание для сердца, сердечная мышца, головной мозг — глюкоза».