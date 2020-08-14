При реставрации троллейбуса используются только оригинальные запасные части и детали.

Ретро-троллейбус выйдет на один из городских маршрутов Владимира к Новому году, сообщает пресс-служба городской администрации.Сейчас специалисты АО «Владимирпассажиртранс» реставрируют троллейбус в стиле 90-х годов. При реставрации используются только оригинальные запасные части и детали, из которых будут восстановлены внешний вид транспортного средства, ходовая часть, электроустановка и внутреннее оборудование кабины водителя.Как сообщил главный инженер «Владимирпассажиртранса» Михаил Сонин, в современных троллейбусах много электроники, а в старой машине будет восстановлена аналоговая электросистема.Предполагается, что отреставрированный ретро-троллейбус станет одной из туристических «фишек» города.