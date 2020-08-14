12 августа при выполнении строительных работ каменщика придавило кирпичами, осыпавшимися с поддона.

По факту гибели рабочего на стройке во Владимире проводится доследственная проверка. Сообщили в региональном управлении СК РФ.По предварительным данным, 12 августа при выполнении строительных работ каменщика придавило кирпичами, осыпавшимися с поддона.Полученные телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью. Строитель погиб на месте происшествия.В настоящее время следователь СК России устанавливает все обстоятельства происшествия. В том числе будет дана оценкам действиям работодателя по организации безопасности рабочих мест, соблюдению техники безопасности на строительном объекте.По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.