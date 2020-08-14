Примерно один из 6 заболевших за все время наблюдений живет в областном центре.

Примерно один из 6 заболевших за все время наблюдений живет в областном центре.Всего за время пандемии во Владимирской области зарегистрировано 5900 зараженных новой коронавирусной инфекцией.За прошедшие сутки на выявлено еще 24 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.4 случая - во Владимире,4 - в Петушинском районе,4 - в Вязниковскомрайоне,3 - в Юрьев-Польскомрайоне3 - в округе Муром,3 - в Ковровскомрайоне2 - в Суздальскомрайоне1 - в Александровскомрайоне