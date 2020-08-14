Об этом свидетельствуют многочисленные снимки, которые появились в местных соцсетях.

Во Владимире был замечен НЛО. Об этом свидетельствуют многочисленные снимки, которые появились в местных соцсетях.На самом деле - это новый арт-объект, который разместил владимирский художник "Мишкин". Пиксельная летающая тарелка зависла над улицей Чехова. Над одним из дорожных знаков. «Похищение», так назвал эту инсталляцию сам автор. По его словам, "примерно около года назад недалеко от этого места исчез «лежачий полицейский», обстоятельства не очевидны. Истина где-то рядом.