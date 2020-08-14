Новые жертвы КОВИДа. Число летальных исходов во Владимирской области снова увеличилось. За последние сутки умерло ещё 3 пациента. Прирост ежедневных летальных исходов длится больше месяца.

Новые жертвы КОВИДа. Число летальных исходов во Владимирской области снова увеличилось. За последние сутки умерло ещё 3 пациента. Прирост ежедневных летальных исходов длится больше месяца. Число умерших достигло уже 178-ми. Новых случаев заболевания за последние сутки — 24 в восьми муниципальных образованиях. Всего больных теперь 5 900. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир, Петушки