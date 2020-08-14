Сотрудники МЧС призывают взрослых внимательнее следить за детьми.

СотрудникиМЧСпризываютвзрослыхвнимательнее следить за детьми. С начала этого года уже три ребенка утонули в водоемах области. Причем, в неразрешенных для купания местах.Игорь Богомазов, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Владимирской области: «Более 750 водоемов на территории области сейчас. Последний период лета перед новым учебным годом необходимо принять всем меры - родителям, соседям, просто проходящим мимо взрослым людям по недопущению нахождения детей без старших на берегу водных объектов».Напомним,накануне водолазы на Кирпичном карьере в Гусь-Хрустальном районе. Искать его начали еще 11 августа. Выяснилось, что он пошел купаться с другом без разрешения взрослых. Технические карьеры, подчеркивают в региональном управлении МЧС, очень опасны. В целях недопущения подобных трагедий сейчас проходит акция "Вода - безопасная территория". Профилактические меры будут усилены, обещают спасатели.