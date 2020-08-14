Экспертной комиссией обвиняемый признан невменяемым, представляющим повышенный уровень социальной опасности.

В Петушках завершено расследование уголовного дела по факту убийства внуком родного дедушки. Сообщили в региональном Следкоме.Установлено, что 23 февраля между 27-летним мужчиной и его 72-летним дедушкой произошел конфликт, в ходе которого внук нанес дедушке удары руками, ногами, стулом и другими предметами. От полученных повреждений пенсионер скончался на месте происшествия.Экспертной комиссией обвиняемый признан невменяемым, представляющим повышенный уровень социальной опасности для себя и окружающих, нуждающимся в принудительном лечении в стационарных условиях специализированного типа.Уголовное дело с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направлено в Петушинский районный суд.