Такое разрешение выдал Роспотребнадзор в связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом.

Инфекционные госпитали региона ждёт обратное перепрофилирование. Такое разрешение выдал Роспотребнадзор в связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом.На сегодня из почти 1000 ковидных коек занята только треть. Поэтому плановый приём пациентов в хирургическом отделении Областной клинической больницы возобновится в ближайшее время, сообщили в облздраве. Кстати, уже перепрофилирован и открыт один из госпиталей в пигановском Центре спецмедпомощи. Далее на очереди многопрофильная больница в Гороховце, Ковровской и Петушинской ЦРБ. Но это не значит, что регион полностью откажется от инфекционных госпиталей для больныхCOVID-19. Они продолжат работу при профильных инфекционных больницах.