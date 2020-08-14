Врачи призвали людей, страдающих от мигрени, отказаться от ряда продуктов. Они содержат вещества, провоцирующие головные боли. В первую очередь, из рациона следует исключить напитки с ..

Врачи призвали людей, страдающих от мигрени, отказаться от ряда продуктов. Они содержат вещества, провоцирующие головные боли.В первую очередь, из рациона следует исключить напитки с кофеином. Пагубное воздействие также могут оказать подсластитель аспартам и усилитель вкуса глутамат натрия, который содержится в колбасных изделиях и некоторых видах твердых сыров. Напротив, благотворный эффект окажет употребление овощей и фруктов. А для сладости в напитки лучше добавить натуральную стевию.