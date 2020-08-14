В регионе за прошедшие сутки на 14 августа лабораторно подтверждено 24 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
В регионе за прошедшие сутки на 14 августа лабораторно подтверждено 24 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
4 случая - во Владимире,
4 - в Петушинском районе,
4 - в Вязниковском
районе,
3 - в Юрьев-Польском
районе
,
3 - в округе Муром,
3 - в Ковровском
районе
,
2 - в Суздальском
районе
,
1 - в Александровском
районе
.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 5900 случаев заболевания.
1001 - во Владимире,
842 - в Гусь-Хрустальном
районе
,
672 - в Петушинском
районе
,
549 - о. Муром,
510 - в Ковровском
районе
,
452 - в Александровском
районе
,
310 - в Собинском
районе
,
298 - в Вязниковском
районе
,
283 - в Юрьев-Польском
районе
,
209 - в Кольчугинском
районе
,
160 - в Судогодском
районе
,
139 - в Киржачском
районе
,
152 - в Меленковском
районе
,
101 - в Суздальском
районе
,
79 - в Камешковском
районе
,
60 - г. Радужном,
46 - в Селивановском
районе
,
37 - в Гороховецком
районе.