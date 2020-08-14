За транспортными картами теперь нужно обращаться по новому адресу. Компания «Владикард», которая занимается выпуском и обслуживанием транспортных карт во Владимире переезжает. Теперь

За транспортными картами теперь нужно обращаться по новому адресу. Компания «Владикард», которая занимается выпуском и обслуживанием транспортных карт во Владимире переезжает. Теперь офис для приема граждан будет находиться по адресу: г. Владимир, Октябрьский проспект, д. № 4, ТЦ «Октябрьский». В новом помещении владимирцев будут принимать уже с 15 августа.