Предварительно установлено, что злоумышленники, не имея соответствующей регистрации и лицензии, осуществляли финансовые операции по обналичиванию денежных средств...

«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве по подозрению в незаконной банковской деятельности задержали четверых граждан.Предварительно установлено, что злоумышленники, не имея соответствующей регистрации и лицензии, осуществляли финансовые операции по обналичиванию денежных средств.По предварительным данным, теневые финансисты извлекли общий доход в сумме более 500 миллионов рублей.Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ.Оперативники провели несколько обысков по местам проживания подозреваемых, где обнаружили и изъяли предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. В одной из квартир фигурант, застигнутый врасплох визитом полиции, попытался избавиться от части улик, выбрасывая в окно банковские карты.В отношении одного задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, троим - домашний арест.В настоящее время проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на документирование преступной деятельности подозреваемых», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.