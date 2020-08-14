Продюсер и актер прокомментировал слухи о возобновлении съемок сериала Моя прекрасная няня. Сергей Жигунов не скрывал удивления.

Продюсер и актер прокомментировал слухи о возобновлениисъемок сериала "Моя прекрасная няня". Сергей Жигунов не скрывал удивления.В Сети муссируются слухи о том, что продюсер планируетсделать продолжение популярной теленовеллы о няне Вике. Дескать, Сергей Жигуновготов приступить к созданию новых эпизодов, в которых снимет свою возлюбленнуюВикторию Ворожбит.Журналистам удалось связаться с продюсером. Беседуя срепортером, Сергей опроверг информацию о возобновлении работы над "Моейпрекрасной няней". Жигунов признался, что не понимает, откуда берутся подобныеслухи.Возлюбленную знаменитости, Викторию Ворожбит, очень повеселили вести о ее якобысъемках в теленовелле. Общаясь с подписчиками личного "Инстаграм", женщинаотметила, что сплетни ее развеселили.Ранее Сергей Жигунов заявлял, что считает сериал "Мояпрекрасная няня" лучшим в нашей стране. По словам продюсера, ленту снимали как телеспектакль, используя пятькамер одновременно.12 Июл 2020 в 1:27 PDTНапомним, в сериале "Моя прекрасная няня" Сергей Жигунов исполнилодну из главных ролей. Его партнершей по теленовелле была актриса АнастасияЗаворотнюк. На съемках ситкома между знаменитостями вспыхнул роман, которыйразрушил их браки.Отношения Сергея и Анастасии продлились несколько лет.Долгое время о причине расставания звезд сериала ничегоне было известно. Между тем в студии программы "Судьба человека" Сергей далпонять, что не последнюю роль в разрыве сыграло вмешательство представителей СМИ.Добавим, что многие поклонники Сергея Жигунова считают его нынешнюювозлюбленную Викторию Ворожбит копией Анастасии Заворотнюк.