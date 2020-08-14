Полицейские установили причастность молодого человека к шести преступлениям.

Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого жителя города Карабаново. Молодой человек подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.1, 2 ст. 158 и ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации.В период времени с мая 2019 года по июль текущего года в дежурную часть ОМВД России по Александровскому району с заявлением о хищении имущества обратились несколько граждан. Злоумышленник проникал в гаражи и автомобили, откуда похищал инструменты, аккумуляторы автомагнитолы.При попытке неправомерно завладеть автомобилем марки «ВАЗ» молодой человек был замечен владельцем транспортного средства, однако с места преступления он скрылся.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в угоне, а также установили его причастность к пяти хищениям имущества.Общая сумма ущерба, причиненного собственникам, составила более 30 тысяч рублей. Задержанный дал признательные показания, пояснив, что похищенное имущество продавал, а вырученные денежные средства тратил на личные нужды.Часть похищенного полицейские изъяли и вернули владельцам.