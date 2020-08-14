По подозрению в убийстве женщины задержан житель Собинского района. Возбуждено уголовное дело.

По подозрению в убийстве женщины задержан житель Собинского района. Возбуждено уголовное дело.По версии следствия, в мае в ходе конфликта обвиняемый нанес 32-летней сожительнице удар ножом в область грудной клетки. От полученных ранений она скончалась на месте происшествия.Чтобы скрыть преступление, мужчина спрятал тело в подвале частного дома, где онипроживали. Более 2 месяцев обвиняемый хранил страшную тайну, но из-за мучившего чувства вины обратился в правоохранительные органы и сознался в содеянном.В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.