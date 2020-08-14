Проблемные участки кольчугинцы сами нанесли на интерактивную карту проекта "Дорожная инспекция ОНФ".

Убитыхдорог в Кольчугино стало на порядок меньше. Владимирские активисты ОНФ совместно с местными жителями смогли добиться ремонта некоторых из них.Проблемные участки кольчугинцы сами нанесли на интерактивную карту проекта "Дорожная инспекция ОНФ". Часть объектов привели в порядок, правда, пока путём ямочного ремонта - это улицы Луговая, Чкалова и Октябрьский проезд. Эксперты ОНФ осмотрели отремонтированные дороги на наличие недостатков и нареканий дорожное полотно не вызвало. Но опасных участков по-прежнему хватает. Карта убитых дорог ОНФ буквально пестрит сообщениями от жителей. Одна из таких дорог - улица Вокзальная, где часто ездят большегрузы. Аналогичная ситуация на дороге через плотину и по улице Советской. Во всех случаях общественники настаивают, чтобы ямы пока залатали хотя бы крошкой. А на следующий год районная администрация внесла их в план по ремонту.