Президент ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса Алекс Лисситса считает, что стране нужно производить новые продукты.

Президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алекс Лисситса считает, что стране нужно производить новые продукты.Во время интервью у АлексаЛисситсы поинтересовались, как крупным землевладельцам на Украине перестать продавать зерно и перейти к торговле товарами с высокой добавленной стоимостью. Эксперт отметил, что это невозможно, пока в стране есть несколько проблем.Во-первых, по мнениюЛисситсы, большинство украинцев являются финансово необразованными. Мол, они не понимают такие понятия, как капиталовложения и окупаемость инвестиций. Также президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" отметил, что зачастую инвесторов воспринимают как негодяев или как благотворителей.Во-вторых, иностранные инвесторы вообще не хотят вкладываться в украинское сельское хозяйство, поскольку в течение года в стране неоднократно меняется система налогообложения. По словам эксперта, никто не уверен в том, что сможет вернуть свои деньги, а потом – заработать.В-третьих, на Украине нет высоких технологий в сфере сельского хозяйства, обратил вниманиеЛисситса. Якобы с пирожками и булочками выйти на мировой рынок невозможно. Эксперт считает, что стране нужно производить новые продукты, которые действительно будут нужны заграничным потребителям.