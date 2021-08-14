Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о смене власти в республике.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о смене власти в республике.В Белоруссии активно разрабатываются поправки к Конституции республики. Лидер страны Александр Лукашенко неустанно напоминает об этом на всех своих выступлениях.На встрече с белорусами в Гомельской области он ответил на волнующие людей вопросы и напомнил о главном, что сейчас происходит в Белоруссии.Политик заявил, что действующие власти должны помочь приемникам вступить в руководство страной, а это т процесс непростой, и, главное, не быстрый.Процесс передачи власти молодым руководителям должен идти плавно, уверен Лукашенко. Нынешняя власть должна иметь возможность "подсказывать" молодому поколению, чтобы помочь ему стать на нужные рельсы, пояснил он. В том, что это должно рано или поздно произойти, он не сомневается."Приходит новое поколение. <…> Мы должны не просто им передать страну", — заявил Лукашенко.По словам белорусского президента, как раз этим и занимается действующая власть республики при разработке поправок к Конституции.Напомним, проект Конституции Белоруссии будет предложен к голосованию гражданам уже зимой 2022 года.Белорусский лидер дал понять, что поправки касаются требований, о которых говорили представители оппозиции после выборов президента Белоруссии.Ранее "Дни.ру" сообщали, что Александр Лукашенко призвал Владимира Зеленского. Также он напомнил о миграционном кризисе на границе ЕС и посоветовал руководству Литвы не рыть яму другим странам.