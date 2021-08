С 7 по 17 октября в Бухаресте пройдет чемпионат мира по киберспортивной дисциплине Dota 2 – The International 10. На турнире сойдутся 18 лучших команд со всего мира, включая 2 российских.

Турнир The International традиционно проходит в августе каждого года, начиная с 2011-го, однако The International 10, который должен был стартовать 18 августа 2020 года в шведском Стокгольме, был перенесен на год из-за пандемии. Уже в 2021 году было принято решение сменить место проведения турнира со Стокгольма на Бухарест из-за запрета шведских властей на въезд большинства участников соревнований.12 лучших команд мирового рейтинга Dota Pro Circuit, включая российскую команду Virtus.pro, отобрались на чемпионат напрямую. Еще шесть участников турнира в начале лета прошли онлайн-квалификации в шести регионах (СНГ, Европа, Китай, Юго-Восточная Азия, Южная Америка и Северная Америка). Через отборочный турнир на TI10 попала другая российская организация – Team Spirit.Призовой фонд The International 10 превышает $40 млн. Эти деньги будут распределены между участниками в зависимости от их итогового места на турнире. Кроме того, почти все команды будут представлять на соревнованиях своих спонсоров, за исключением Team Undying – команда выступит на TI10 как самостоятельная организация (подробнее об этом можно узнать здесь ).Чемпионат состоит из двух стадий: групповой этап и плей-офф. На первом этапе 18 команд будут разделены на две группы и сыграют между собой по одному матчу в формате best-of-2 (возможно два исхода по итогам двух партий: 2:0 или 1:1).Четыре лучшие команды каждой группы отправятся в верхнюю сетку плей-офф, четыре худшие – в нижнюю. Отличие сеток между собой заключается в том, что команда, вылетевшая из верхней сетки, попадает в нижнюю, а коллектив, проигравший в нижней сетке, покидает турнир.Гранд-финал турнира в Бухаресте состоится 17 октября – в нем победитель верхней сетки сойдется с победителем нижней в формате best-of-5 (до 3 побед). Триумфатор турнира получит $14,6 млн.Действующим победителем The International является европейский коллектив OG. Лучшим результатом российских команд на турнире является 5-6 место: Vitrus.pro занимала эти места в 2015, 2017 и 2018 годах, а Moscow 5 – в 2011-м.