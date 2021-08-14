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<a href="https://33live.ru/novosti/14-08-2021-rossijskie-komandy-vystupyat-na-krupnejshem-kibersportivnom-turnire-s-prizovym-fondom-v-40-mln.html" target="_blank">Российские команды выступят на крупнейшем киберспортивном турнире с призовым фондом в $40 млн</a> - С 7 по 17 октября в Бухаресте пройдет чемпионат мира по киберспортивной дисциплине Dota 2 – The International 10. На турнире сойдутся 18 лучших команд со всего мира, включая 2 российских.