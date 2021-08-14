Злоумышленник из подъездов жилых домов и подземных паркингов похитил самокат, велосипеды и другое имущество...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Раменки г. Москвы задержали 33-летнего ранее судимого мужчину по подозрению в кражах самоката, велосипедов и другого имущества.Предварительно установлено, что злоумышленник, находясь в помещении подземного паркинга на улице Столетова, похитил с парковочного места велосипед, принадлежащий 58-летнему жителю столицы.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали подозреваемого - 33-летнего неработающего ранее судимого мужчину.В ходе дальнейшей работы с задержанным полицейские установили его причастность еще к трем аналогичным эпизодам противоправной деятельности. Злоумышленник, находясь на улице Раменки, из подземного паркинга похитил рюкзак, в котором находились монокуляр, бинокль и экшнкамера, из приквартирного холла в подъезде жилого дома он похитил велосипед, а из подъезда дома на Мосфильмовской улице самокат. Похищенное он продавал, а вырученными денежными средствами распоряжался по своему усмотрению.По данным фактам следствием ОМВД России по району Раменки г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93