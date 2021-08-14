Сотрудники органов внутренних дел регулярно принимают активное участие в пополнении банка крови, чем вносят посильный вклад в развитие и поддержание российского донорства...

Руководство и личный состав Управления совместно с Общественным советом при УВД приняли участие в сдаче донорской крови в Городской клинической больнице № 40.Донорство продолжает оставаться одной из значимых социальных проблем. Пациенты ежедневно нуждаются в переливании донорской крови. В связи с этим сотрудники органов внутренних дел регулярно принимают активное участие в пополнении банка крови, чем вносят посильный вклад в развитие и поддержание российского донорства. Подобные мероприятия стали уже доброй традицией.Личный состав и руководители Управления совместно с Председателем Общественного совета при УВД по СВАО посетили Городскую клиническую больницу № 40. Каждый потенциальный донор проходил анкетирование и предварительную диагностику состояния здоровья, по результатам которой все оказались годными к сдаче крови. Процедура сдачи проходила в максимально комфортных условиях с использованием современного оборудования.Одной из первых сдала кровь врио помощника начальника УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве по работе с личным составом подполковник внутренней службы Анна Иванова. Она уверена, что задача полицейских – не только охранять закон и бороться с преступностью, но и помогать людям, переживающим непростые периоды в своей жизни. Также в добровольной акции принял участие Председатель Общественного совета при УВД Роман Вадимович Абрамов.Сотрудники полиции добровольно принимают участие в подобных акциях с целью помочь нуждающимся в срочном переливании крови. Отдавая свою кровь, сотрудники вносят вклад в спасение жизней и показывают на личном примере проявление активной жизненной позиции.Пресс-служба УВД по СВАО8 (495) 616-06-29