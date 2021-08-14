Следственный отдел полиции Александровского района возбудил уголовное дело за нарушение правил дорожного движения.
Напомним, что . В автобусе находилось 47 человек, из которых 16 ..
Следственный отдел полиции Александровского района возбудил уголовное дело за нарушение правил дорожного движения.
Напомним, что . В автобусе находилось 47 человек, из которых 16 пострадали. Шестеро были госпитализированы.
В результате дорожно-транспортного происшествия один из пассажиров автобуса получил травмы, которые оценены как тяжкий вред здоровью.
Все обстоятельства и причины аварии будут установлены в ходе расследования уголовного дела.