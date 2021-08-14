Кому положены льготы при оплате коммунальных услуг, рассказал генеральный директор ПАО Городские Инновационные Технологии Сергей Минко.

Кому положены льготы при оплате коммунальных услуг, рассказал генеральный директор ПАО "Городские Инновационные Технологии" Сергей Минко.Далеко не все россияне знают, что на коммунальных платежах можно сэкономить. Существуют различные льготы и субсидии, на которые могут претендовать некоторые категории граждан. Кстати, не исключено, что со временем льготников будет больше, поскольку сейчас, по словам Минко, разрабатывается принцип социальной справедливости при оплате услуг ЖКХ.В настоящий момент за "коммуналку" могут платить меньше малоимущие граждане. Если один из членов семьи имеет доход, который не превышает установленный в регионе прожиточный минимум, то можно претендовать на субсидию. На нее имеют право и ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, а также ветераны труда и инвалиды.Также эксперт отметил, что ремонт в муниципальном жилье должны оплачивать местные власти. Если дом был включен в программу капремонта до приватизации квартиры, то расходы за реставрационные работы все равно несет муниципалитет, уточнил гендиректор ПАО "Городские Инновационные Технологии".Напомним, ранее в Госдуму был законопроект о введении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов на оплату услуг ЖКХ.Депутаты предложили установить предел выплат относительно совокупных доходов семьи в 15%.