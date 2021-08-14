Из-за отсутствия асфальтированной дороги инвалид-колясочник оказался отрезан от цивилизации. Историю о безразличии властей на местах к проблемам жителей рассказали в прокуратуре области.

Из-за отсутствия асфальтированной дороги инвалид-колясочник оказался отрезан от цивилизации. Историю о безразличии властей на местах к проблемам жителей рассказали в прокуратуре области. В надзорное ведомство обратился житель Мурома. К дому мужчины подходит не дорога, а нечто похожее на нее. В дожди грунтовку размывает и инвалид-колясочник оказывается отрезан от всего города – добраться в магазин или