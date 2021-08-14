14.08.2021

2021-08-14 10:00:06

В Муроме после жалобы инвалида отремонтировали дорогу

После проверки прокуратуры стало известно, что проезд, расположенный от пересечения улицы Красная горка и до дома № 10а по улице Набережной села Панфилово, где проживает инвалид, не включён в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Муромского района и не соответствует нормативным требованиям. При этом из-за значительного уклона проезда, а также размытия грунта, пользоваться дорогой фактически невозможно.



Сотрудники ведомства направили административное исковое заявление к администрации Муромского района, которая приняла меры и отремонтировала дорожное полотно.



Кроме того, главе администрации Муромского района внесено представление по фактам ненадлежащего рассмотрения ранее поданных обращений инвалида и его родственников в органы местного самоуправления. Заявителям ранее отвечали, что обустройство автомобильной дороги на спорном участке невозможно.



Требования прокуратуры признаны обоснованными, виновное должностное лицо уволено.