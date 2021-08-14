14.08.2021

2021-08-14 17:05:04

Владимирцам предлагают поспать на пчёлах

Сегодня медовый спас! Время поговорить о пчелах. И в эту субботу мы предлагаем вам на них поспать!



С виду апидомик больше напоминают русскую баню, вот только с тысячей жужжащих жильцов, которые один за одним пилотируют с нектаром прямиком к сотам. Внутри - больше 40 литров меда, которые кроются вот под такими лежанки. И они здесь не просто так. Если на них вздремнуть, то можно укрепить своё здоровье. Обрести спокойствие, наладить внутренние биоритмы. Владимир Шалашов, пчеловод: “Вибрацию, которую производят пчелы совпадает с вибрацией клеток организма и оздоровление организма происходит быстрее, эффективнее, чем многие лекарства”.



Сон на пчелиных ульях называют биорезонансной апитерапией. Вот только вздремнуть здесь решается не каждый. Пчелы - всего в паре сантиметре от отдыхающего.



Правда, как утверждают опытные пчеловоды, риск быть ужаленным в таком апидомике - минимальный. На человека маленькие трудяги не реагируют. И пока они усердно работают, человек может быть спокоен. У Валерии Смородиной в таком апидомике лечится вся семья. На страже их здоровья - 5 пчелиных семейств пород: карника и бакфаст. Среди пчеловодов они считаются лучшими докторами. Валерия Смородина, пчеловод: “Если мы заболеваем, мы чувствуем, горло, першение...Мы ложимся сюда, это ароматерапия натуральная, когда ты продышишься и изнутри чувствуешь облегчение, выздоровление. Конечно, дети стали меньше болеть, потому что они много здесь времени проводят, они и книжки читают и играют заходят туда”.



Сон на ульях помогает излечить многие заболевания, даже коронавирус пасечникам не страшен, считает Валерия. За счет вибромассажа улучшается работа дыхательной система, сердца и сосудов. Также пчелы снимают стресс. Да и с бессонницей здесь можно попрощаться. Высыпаются здесь лучше, чем за 8 часов, проведенных в постели.



Один сеанс апитерапии длится 1,5 часа, но жужжание пчел и аромат мёда так расслабляет, что хочется остаться здесь на ночь. Юлия Шувалова, Егор Герасимов "Вести Владимир".