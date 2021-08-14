14.08.2021

2021-08-14 18:40:04

Во Владимирской области с агропромышленного комплекса взыскали 5,5 млн рублей

В отделении судебных приставов Кольчугинского района Владимирской области на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с сельскохозяйственного предприятия задолженности перед владимирской фирмой, специализирующейся на строительстве гидротехнических сооружений.



Организация-должник не погасила долги добровольно, поэтому судебный пристав – исполнитель вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении транспортных средств, находящихся в автопарке должника. Ареста движимого имущества удалось избежать после того, как на расчетный счет предприятия поступила необходимая денежная сумма, которая вместе с исполнительным сбором была взыскана судебным приставом. Задолженность была погашена в полном объеме.