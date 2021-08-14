14.08.2021

2021-08-14 13:05:04

Во Владимирской области СледКом и прокуратура проведут проверку по факту ДТП в Александровском районе

Ещё 2 ведомства подключились к проверке и выяснению обстоятельств ДТП, которое произошло



На месте происшествия работает сотрудник Александровской городской прокуратуры. Будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности пассажирских перевозок, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Результаты проверки находятся на контроле прокурора области.



Также проверку проводит и региональный СледКом. Следователи СК России выяснят обстоятельства, причины и условия произошедшего, дадут оценку действиям водителей транспортных средств и иным обстоятельствам дорожно-транспортного происшествия.



Напомним, в аварии пострадали 16 человек. 6 из них потребовалась