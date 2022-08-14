15 августа в Коврове будет временно перекрыт Павловский мост. Для обеспечения безопасности...

15 августа в Коврове будет временно перекрыт Павловский мост.Для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении ремонтных работ на путепроводе, 15 августа временно ограничат движение пешеходов и транспортных средств с 13:00 до 17:00 часов на пр.Ленина - от ул.Труда до ул. Октябрьская.Водителям и пешеходам следует заранее выбирать альтернативные маршруты движения.фото: https://www.pxfuel.com/