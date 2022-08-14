На территории Владимирской области за прошедшие сутки подтвержден 81 случай заболевания новой...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки подтвержден 81 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
17 случаев - во Владимире,
8 - в Муромском районе,
6 - в Ковровском,
7 - в Петушинском,
6 - в Кольчугинском,
6 - в Александровском,
5 - в Юрьев-Польском,
9 - в Гусь-Хрустальном,
2 - в Судогодском,
1 - в Собинском,
2 - в г. Радужный,
1 - в Киржачском,
2- в Камешковском,
1- в Гороховецком,
3 - в Меленковском,
1 - в Вязниковском,
3 - в Суздальском,
1- в Селивановском районе.
Напомним, что накануне было подтверждено 88 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 153716 случаев заболевания.