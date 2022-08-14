На территории Владимирской области за прошедшие сутки подтвержден 81 случай заболевания новой...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки подтвержден 81 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.17 случаев - во Владимире,8 - в Муромском районе,6 - в Ковровском,7 - в Петушинском,6 - в Кольчугинском,6 - в Александровском,5 - в Юрьев-Польском,9 - в Гусь-Хрустальном,2 - в Судогодском,1 - в Собинском,2 - в г. Радужный,1 - в Киржачском,2- в Камешковском,1- в Гороховецком,3 - в Меленковском,1 - в Вязниковском,3 - в Суздальском,1- в Селивановском районе.Напомним, что накануне было подтверждено 88 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 153716 случаев заболевания.