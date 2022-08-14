На трассе М-7 «Волга» Nissan Micra, выезжая на главную дорогу, не пропустил и врезался в грузовик Daf с полуприцепом, находившаяся за рулём легковушки врач-офтальмолог погибла.

На трассе М-7 «Волга» Nissan Micra, выезжая на главную дорогу, не пропустил и врезался в грузовик Daf с полуприцепом, находившаяся за рулём легковушки врач-офтальмолог Ирина Коледачкина погибла. СМИ сообщают, что в момент ДТП на перекрёстке не работал светофор, а автоаварии на этом месте – не редкость.«Позднее здесь же столкнулись два грузовика, в фуре сгорел 48-летний житель Нижнего Новгорода», - пишет .