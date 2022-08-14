14 августа 2022 года проходит народный праздник Медовый Спас. Почему же в народе этот праздник...

14 августа 2022 года проходит народный праздник Медовый Спас. Почему же в народе этот праздник называют именно Медовым Спасом? К этому времени поспевает мёднового сбора, его освещали в церкви, а затем угощали им всех желающих и в первую очередь раздавали мед бедным. В старину даже говорили, что «на первый спас и нищий медку попробует».Хороший день, чтобы пригласить гостей или сходить в гости, устроить застолье с чаем и мёдом. Однако стоит помнить, что начался Пост и следует придерживаться его запретов на определённые виды пищи. Если готовятся какие-то блюда с мёдом, они должны быть постными.Что нельзя делать:Нельзя употреблять мясные и молочные продукты, а также рыбу.Нельзя приниматься за уборку — к проблемам в доме. Скандалы начнут появляться на пустом месте, к недопониманиям и ссорам с соседями.Нельзя желать другим зла, вредить людям, мстить, ругать, разводить о ком-то сплетни или поддерживать слухи, оскорблять. Вред, который был причинён сегодня, вернётся в троекратном размере.В этот праздник не полагается трудиться, за исключением работ на пасеке, в саду, огороде, поле, по сбору урожая, приготовлению блюд и заготовкам на зиму.Народные приметы:Какая погода сегодня, такая и 28 августа будет.Сильный ветер — к снежной зиме.Пиявки выбираются на сушу — к дождю с грозой.Дождь — лесных пожаров в этом году не будет.фото: https://www.pxfuel.com/