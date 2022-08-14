Жаркая погода с температурой воздуха, превышающей климатическую норму на 4–6 градусов, продержится...

Жаркая погода с температурой воздуха, превышающей климатическую норму на 4–6 градусов, продержится во Владимире и области до 21 августа.По мнению синоптиков, месячное отклонение температуры от средних значений в августе этого года составит до трех градусов. При этом погода в регионе в этом месяце будет отличаться недостатком осадков.Однако, температура воздуха в регионе превысит климатическую норму на 4–5 градусов лишь в грядущие выходные, 13 и 14 августа.В связи с прогнозируемой жарой объявлен особый уровень погодной опасности. Кроме этого,с 13 августа на территории Владимирской области установлен особый противопожарный режим, - сообщает главное управление МЧС России по Владимирской области.фото: www.pxfuel.com/