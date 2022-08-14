Встретить рассвет у берегов Босфора, поужинать в таверне на побережье Эгейского моря, уединиться на атолле с роскошными рифами… Где влюбленные смогут уединиться и разделить впечатления на двоих?

Встретить рассвет у берегов Босфора, поужинать в таверне на побережье Эгейского моря, уединиться на атолле с роскошными рифами… Где влюбленные смогут уединиться и разделить впечатления на двоих?Мальдивские островаГоворят, что в этом райском месте даже самые заядлые скептики становятся романтиками. Красивая картинка с открытки вдруг неожиданно становится явью: лазурная вода, белоснежный песок, огромные пальмы с листьями, под которыми можно уютно расположиться на целый день…Невероятное сочетание уединенности, прекрасного сервиса и первозданной красоты. Виллы на курортах располагаются рядом с теплым океаном или прямо над ними. В некоторых с прозрачным полом, можно даже не выходя из отеля, наблюдать за коралловыми садами и морскими обитателями. Отдых не сравнится ни с чем, и для каждой пары найдется вариант отдыха по душе: от спокойного «тюленьего» на пляже, до активного в океанских просторах.СочиКазалось бы, чем может удивить самый известный курорт Краснодарского края? Уникальность этого места в том, что каждый здесь может найти то, что ему по душе. Если вы со своей половинкой любите мобильный отдых, можно разместить в стильных апартаментах в центре или Адлере, днем гулять в Ботаническом саду, отправиться к водопадам или в потрясающее по красоте ущелье Белые скалы. Идеальным место для более спокойного отдыха станет Красная поляна. Там получить порцию увлечений можно, например, отправившись в Скай парк. Популярны и комбинированные варианты отдыха – и горы, и море. Поселившись с видом на Кавказские горы, можно поехать на пляжи Имеретинского курорта – тем более, что многие отели предоставляют бесплатные трансферы. Прогуляться, искупаться, а потом переехать на пару дней «вниз», чтобы увидеть Олимпийский парк и вечерами кататься по атмосферной набережной на велосипедах.БодрумЭто совсем не та Турция, к которой привыкли большинство российских туристов. Время, проведенное на Эгейском побережье, будет, скорее, наполнено греческим колоритом. Белоснежные домики, навесные балконы, уютные сады, рыбацкие деревушки на окраинах с тавернами. Днем, при желании, можно познакомиться с античной историей – на территории бывшей Греции исторические ценности на каждом шагу. А вечером окунуться в яркую ночную жизнь или отправиться на вечернюю морскую прогулку. Курорт не зря считают Турецкой Ривьерой. Здесь царит европейская атмосфера – белоснежные яхты, прекрасные бухты, пляжи и чистое море. Высокая культура отдыха и незабываемые впечатления.Объединенные Арабские ЭмиратыЕще одним городом для влюбленных можно смело назвать Дубай. И роскошный спа отдых, и ужин в ресторане с мишленовскими поварами, и полеты на воздушном шаре над бескрайними песками пустыни, и бары с панорамными видами на город. Каждый день можно наполнить новыми яркими красками – ведь Дубай славится своими небанальными развлечениями. Если хочется чего-то еще более особенного, выбирайте прогулку на верблюдах или ночевку в пустыне. В природном оазисе Хатте посредине дюн миллионы звезд будут светить только для двоих, а утром свой путешествие можно продолжить в этнографической деревне или отправиться к искусственному озеру Al Qudra Lake, чтобы устроить романтический пикник.Стамбул и КападокияКажется, что уединиться в Стамбуле невозможно, но именно этим он и прекрасен – в его воздухе есть нечто такое, чтобы позволяет раствориться и получить невероятное удовольствие от прогулок и осмотра достопримечательностей. Красотами ночного города можно полюбоваться с Галатской башни, а заодно выпить турецкого чая из стеклянных стаканчиков в местном ресторане. Провести у берегов пролива Босфор ни один час, наблюдая за движением катеров, судов, летающими чайками и рыбаками. А потом продолжить прогулку в самобытных районах Фенер и Балат, где нет исторических памятников, зато совсем иной колорит – с разноцветными постройками, бесконечными лестницами, уютными пекарнями и кафе. В свою романтическую поездку нужно обязательно включить еще одно уникальное место – Каппадокию. Лучше отправиться в этот чудесный край с инопланетным ландшафтом хотя бы на пару дней. Здесь вас ждут целые долины скал-останцев самых разных форм, национальный парк Гёреме, подземные города и масса необычных развлечений. Остановиться, кстати, можно в пещерной гостинице, но со всеми современными удобствами. Такой отпуск запомнится на всю жизнь.