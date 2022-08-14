На кухне Елена Яковлева творит чудеса. Ее угощения любят и родственники, и друзья. Актриса представила рецепт, который обязательно стоит приготовить. Бродвейские рулетики с овощами – блюдо для красоты и здоровья.

На кухне Елена Яковлева творит чудеса. Ее угощения любят и родственники, и друзья. Актриса представила рецепт, который обязательно стоит приготовить. Бродвейские рулетики с овощами – блюдо для красоты и здоровья.Необычное название для закуски Елена Яковлева выбрала неспроста. В конце прошлого века она выступала в центре Бродвея, испытывая настоящее счастье. Вспоминая приятные мгновения, актриса готовит рулетики, и от этого они становятся еще вкуснее. Рецепт очень простой, а способ приготовления приятно удивляет.Ингредиенты:Кабачок и цукини;Помидоры;Болгарский перец;Репчатый лук;Грецкие орехи;Чеснок;Зелень;Оливковое масло;Соль — по вкусу, а также гранат (Елена Яковлева считает его обязательным).Способ приготовления:У баклажана и цукини отсекаем ненужные краешки, а сами плоды режем вдоль — должно получиться несколько пластов. Обжариваем на сковороде на оливковом масле. Предварительно Елена Яковлева посыпает их солью на глаз.Далее по рецепту измельчаем лук, орехи, чеснок, зелень. Отдельно — нарезка из перца и помидоров. Все это мы кладем на приготовленные пласты цукини и баклажана. Следующая задача — завернуть рулетики с нахлестом, двумя руками по направлению от себя.Выкладываем результат на сковороду, закрываем крышкой, ставим на маленький огонь. Пока закрутки подрумяниваются, чистим гранат. Затем перемещаем состав из сковородки на тарелку и украшаем гранатовыми зернами. Елена Яковлева щедро сыплет бордовые частички, все делает от души. Потому и получаются бродвейские рулетики выше всяких похвал.