С праздником, любимая Владимирская область! 14 августа нашему региону исполняется 78 лет. История...

С праздником, любимая Владимирская область! 14 августа нашему региону исполняется 78 лет.История нашей земли намного длиннее и богаче. Владимирская губерния была основана в 1778 году - то есть 244 года назад, а регион образован в 1944 году. С 1929 по 1944 годы,территория бывшей губернии находилась в составе соседних областей. А 14 августа 1944 года в её состав были переданы 23 района и 7 городов областного подчинения.Исторически сложилось, что наш регион - промышленный. Особенно сильны текстильное и стекольное производства. Рост производства - основа развития всей области. Новые предприятия - новая рабочие места и дополнительные налоги в бюджеты всех уровней.фото: Администрация Владимирской области