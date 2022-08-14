Суздальские полицейские вернули местной жительнице похищенное имущество. В конце июля в полицию...

Суздальские полицейские вернули местной жительнице похищенное имущество.В конце июля в полицию Суздальского района обратилась местная жительница. Женщина пояснила, что, находясь на одной из улиц в городе Суздале, оставила ненадолго свой рюкзак на лавочке, а когда вернулась, не обнаружила его на месте. Потерпевшая оценила материальный ущерб в 5 500 рублей. В результате оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Суздальскому району установили личность и местонахождение гражданина, причастного к совершению кражи, сообщает управление МВД России по Владимирской области.Причастным оказался 37-летний житель одного из районных сел. Мужчина был задержан и дал признательные показания.В настоящее время отделением дознания ОМВД России по Суздальскому району в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное имущество фигурант вернул.фото: https://www.pxfuel.com/