Департамент здравоохрания Владимирской области сообщил, что регион будет закупать лекарства для...

Департамент здравоохрания Владимирской области сообщил, что регион будет закупать лекарства для льготников, не входящие в федеральный перечень.Медикаменты являются крайне эффективными в лечении, а также не имеют аналогов. Данное решение позволит спасти немало жизней жителей Владимирской области. В перечень входят такие лекарства как Ламотриджин, Разагилин, Илопрост, Алпелисиб, Колистиметат натрия.В дальнейшем, в рамках территориальной госгарантий в 2022 году станет увеличение объемов вспомогательных репродуктивных технологий – экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).фото: https://www.pxfuel.com/