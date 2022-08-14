В рамках акции МВД России «Зарядка со стражем порядка» сотрудники Управления МВД России по...

В рамках акции МВД России «Зарядка со стражем порядка» сотрудники Управления МВД России по Владимирской области провели спортивный праздник для ребят, отдыхающих в загородном спортивном лагере «Олимп».Привычных для проведения утренней разминки вожатых сменили именитые спортсмены – сотрудники различных подразделений полиции. Подростки внимательно и с большим интересом наблюдали за показательными выступлениями полицейских, которые продемонстрировали отличную физическую подготовку при выполнении боевых приемов. Сюрпризом стало появление полицейских - кинологов с четвероногими напарниками. Грамотное выполнение команд, быстрый поиск взрывчатого вещества, захват преступника – все эти навыки служебных собак удивили ребят.После показательных выступлений полицейские пригласили ребят вместе поучаствовать в физической зарядке. Сотрудники показали, каким образом необходимо выполнять упражнения, чтобы получить от них максимальную пользу для здоровья, - сообщает управление МВД России по Владимирской области.Поучаствовать в зарядке со стражем порядка собрались более 350 подростков.«Зарядка со стражем порядка», организованная региональными полицейскими и общественниками, подарила и юным и взрослым участникам отличное настроение и позитивные эмоции на весь день.фото: Управление МВД России по Владимирской области