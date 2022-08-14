Во Владимирской области продолжается реализация проекта «Финансовая поддержка семей при рождении...

Во Владимирской области продолжается реализация проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».За 7 месяцев 2022 года в рамках регионального проекта выплаты получили свыше 18,6 тыс. семей с детьми на 1 млрд 363,8 млн рублей, сообщает Департамент социальной защиты населения.В зависимости от очерёдности рождения детей родителям предоставлены:– ежемесячная денежная выплата на первого ребёнка ( выплату получила 10731 семья) ;– ежемесячная денежная выплата на третьего и (или) последующего ребёнка до достижения им возраста трёх лет( поддержкой воспользовалась 7871 семья).Как сообщает пресс-служба администрации Владимирской области, В рамках проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» учреждения здравоохранения региона выдали 592 направления на выполнение оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счёт средств базовой программы обязательного медицинского страхования, проведены 359 циклов оплодотворения.Фото: https://www.pxfuel.com/