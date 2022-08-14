Сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Владимирской области и молодёжного клуба...

Сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Владимирской области и молодёжного клуба «Спасатель» научили детей правилам поведения на воде и оказанию помощи утопающему до проезда «скорой помощи».Занятие состоялось во Дворце детского (юношеского) творчества города Владимира. В нём приняли участие ребята, посещающие летний лагерь. «Единый день действий» – межведомственное профилактическое мероприятие, целью которого является обучение детей и подростков правилам безопасности, предотвращение гибели и травматизма детей на водных объектах, - сообщает главное управление МЧС по Владимирской области.В ходе занятия дети узнали, как распознать тонущего, правильно вытаскивать утопающего, определять, дышит человек или нет, научились приёмам сердечно-лёгочной реанимации и попробовали выполнить их на манекене. Дети были вовлечены в занятие, они делились историями, задавали вопросы, повторили все правила.фото: https://33.mchs.gov.ru/