Во Владимирской области сегодня ночью спасатели эвакуировали людей из горящей пятиэтажки в...

Во Владимирской области сегодня ночью спасатели эвакуировали людей из горящей пятиэтажки в Гусь-Хрустальном.Как сообщило областное управление МЧС России на официальном сайте, сообщение о возгорании поступило в третьем часу ночи. На момент прибытия пожарных из окна 5-этажного дома валил густый дым.Сотрудники МЧС предприняли меры для спасения, эвакуации людей и тушения пожара. Огонь был в считанные минуты ликвидирован. К сожалению, не обошлось без жертв - погиб хозяин одной из квартир. Удалось спасти 8 человек, включая ребенка, и эвавкуировать еще 14, из них двое детей.Причины возгорания сейчас устанавливаются.фото: https://33.mchs.gov.ru/