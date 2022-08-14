Муромской городской прокуратурой была проведена проверка по факту прекращения подачи холодной воды...

Муромской городской прокуратурой была проведена проверка по факту прекращения подачи холодной воды на территории Муромского района.Как сообщают сотрудники прокуратуры, часть водопровода в селе Борисово Муромского района находилась в неисправном состоянии, поэтому у ряда жителей улицы Первомайской отсутствовала холодная вода. Прокуратура связалась с директором ресурсоснабжающей организации , в результате чего предприятие отремонтировало водопровод, а также произвело перерасчет платы за время отсутствия воды.За допущенные нарушения виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.фото: https://www.pxfuel.com/