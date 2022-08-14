На сайте МЧС Владимирской новости сообщили, что 14 августа в 08:43 в дежурную часть поступило...

На сайте МЧС Владимирской новости сообщили, что 14 августа в 08:43 в дежурную часть поступило сообщение о пожаре грузового автомобиля.Машина загорелась в Суздальском районе на трассе Р-132, 245 км. Отряд огнеборцев обнаружил на месте горение транспортного средства на общей площади 2 кв. м. Пожар потушен отрядом из пяти человек, также привлекались две единицы техники.Погибших и пострадавших нет.На данный момент причины пожара уточняются.фото: 33.mchs.gov.ru