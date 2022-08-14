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<a href="https://33live.ru/novosti/14-08-2022-vo-vremya-pozhara-v-pyatietazhke-v-gus-xrustalnom-pogib-muzhchina.html" target="_blank">Во время пожара в пятиэтажке в Гусь-Хрустальном погиб мужчина</a> - В 2 часа ночи поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном доме на улице Маяковского города Гусь-Хрустальный, после ликвидации пожара в одной из квартир обнаружено тело погибшего мужчины.