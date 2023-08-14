Найденный на улице гаджет стоимостью 25 000 рублей злоумышленник возвращать законной владелице не планировал. За него это сделали сотрудники полиции.

В конце июля в дежурную часть ОМВД России по Александровскому району обратилась 40-летняя жительница Подмосковья. Потерпевшая сообщила о пропаже смартфона стоимостью 25 000 рублей.В беседе с полицейским женщина пояснила, что летом проживает в дачном доме в СНТ на территории Александровского района вместе с ребенком. Так, находясь на прогулке, мальчик потерял гаджет. На мобильный телефон, как пояснила заявительница, получилось дозвониться. Трубку взял неизвестный мужчина и, вместо того, чтобы вернуть телефон владелице, сообщил, что телефон у него, после чего сбросил вызов. Аппарат стал недоступен.Сотрудники уголовного розыска оперативно установили, что чужим телефоном решил воспользоваться 35-летний сосед потерпевшей. Смартфон он нашел на улице и не намеревался отдавать его владелице, даже после поступившего звонка.За него это сделали полицейские. Мобильный телефон был изъят у мужчины и возвращен законной владелице.В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Александровскому району в отношении гражданина возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».Сотрудники полиции напоминают, что при находке вещей гражданам необходимо задуматься о правомерности дальнейших действий: факт оставления вещи себе может быть квалифицирован как уголовно-наказуемое деяние в случае, если имелась возможность найти законного собственника.В соответствии со ст. 227 Гражданского кодекса РФ, нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу. Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче лицу, представляющему владельца этого помещения или средства транспорта. Если лицо, имеющее право потребовать возврата найденной вещи, или место его пребывания неизвестны, нашедший вещь обязан заявить о находке в полицию или в орган местного самоуправления. При этом нашедший вещь вправе хранить ее у себя либо сдать на хранение в полицию, орган местного самоуправления или указанному ими лицу.Несоблюдение лицом, нашедшим вещь и завладевшим ею, обязанностей по обнаружению собственника или иного владельца вещи, а также по возврату вещи таким лицам может свидетельствовать о намерении нашедшего похитить вещь.Такого рода деяния могут подпадать под признаки состава преступления, предусмотренного главой 21 Уголовного кодекса Российской Федерации «Преступления против собственности», а в частности ст. 158 УК РФ «Кража», срок максимального наказания по которой предусмотрен до 5 лет лишения свободы.