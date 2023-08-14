Смотрите в дайджесте:– За прошлую неделю в медучреждения региона обратились 109 укушенных клещами людей– Общественная палата и старейшины Владимира предложили главе города назвать

Смотрите в дайджесте:– За прошлую неделю в медучреждения региона обратились 109 укушенных клещами людей– Общественная палата и старейшины Владимира предложили главе города назвать мост на Рпенском проезде в честь Александра Невского– Влад и мир: в областной столице обсудили проект брендирования города– Владимирская спортсменка завоевала золотую медаль по боксу на вторых играх стран СНГ