Главный по кормам во Владимирской области Комбайны F 2650 от компании Ростсельмаш:...

Главный по кормам во Владимирской областиКомбайны F 2650 от компании Ростсельмаш: производительность, экономичность и комфортErid: 4CQwVszH9pUjq6MnaAVАгрохозяйства России уже оценили надежность, функциональность и мощность комбайнов F 2650.Мы попросили поделиться своим экспертным мнением одного из руководителей сельхозпредприятия ООО «АгроСоюз», расположенного в Собинском районе Владимирской области.— В нашем хозяйстве более 5 тысяч гектаров земли, причем около половины из них используются для кормопроизводства, – рассказывает Владимир Бусурин - заместитель генерального директора. В 2023 году приобрели эту агромашину производства Ростсельмаш в лизинг. За время эксплуатации отметили несколько важных для нас моментов.Например, в этом сезоне на своих полях заготавливаем корма на сенаж. Техника ведет себя безукоризненно: скорость движения при серьезной загрузке доходит до 15 км/ч. На заполнение грузового автомобиля с прицепом достаточно буквально семи-восьми минут. Причем, к качеству среза не придерешься - эффективно работает, и сильно экономит время для последующих операций. На комбайне F 2650 установлен измельчающий барабан с 40 ножами, расположенными шевроном в четыре ряда. Когда нужно увеличить длину резки - половину ножей убираем.У грамотного механизатора производительность доходит до 200 тонн в час. Важно лишь своевременно проверять механизмы, обслуживать. Когда ты заботишься о технике, она отвечает тебе тем же: не подводит, простаивать не будет.Еще одна вещь очень сильно экономит наше время - это система быстрой навески с быстроразъемной муфтой. Благодаря этому процесс навешивания нужного адаптера теперь занимает буквально несколько минут.Мы подсчитали, что расход топлива на тонну - примерно 0,7 литра, то есть заправлять машину нужно не чаще чем раз за 14 часов безостановочной работы. Это очень удобно.И механизатору нашему работается в удовольствие: подрессоренная кабина с панорамным остеклением, усиленная шумоизоляция, климат–контроль и холодильный отсек, - работать комфортно в любую погоду.Остановлюсь подробнее на системе внесения консервантов, мы это особенно отметили и оценили: экономит время, позволяет быстро переключаться между задачами. На F 2650 можно вносить и химические консерванты, и бактерии. Режим внесения переключается просто. Отмечу, что вносить консерванты можно как крупным объемом, так и туманом. Всем понятно, какой это плюс.На этой технике в принципе большинство процессов автоматизировано. Нагрузка на механизатора пониженная, работа идет в комфортных условиях, отсюда и выработка растет.Понравился нам с коллегами ременный привод на измельчитель, бесступенчатый привод вальцов. Теперь регулировка длины резки происходит на ходу, тебе не нужно перекидывать шестерни.Что важно для нас в комбайне, так это еще одно его преимущество: большое разнообразие агрегатов, с которыми он может работать. Травяные жатки до 6 метров, кукурузные жатки до 7,5 метра шириной, жатки на 8 рядков для заготовки корнажа; сейчас используем подборщик с шириной захвата 4 метра. Комбайн просто универсальный, с ним можно смело браться за любой вид работы.Еще отмечу, что на неровностях выручает система копирования - идешь по полю, если где встречаешь неровность - техника просто копирует рабочую поверхность, прорабатывая неровности качественно.Осенью будем заготавливать кукурузу на силос. Монтаж доизмельчителя в техканал выполняется автоматически, помогают гидроцилиндры: остается лишь нажать кнопку на пульте управления. На другой технике, чтобы просто установить доизмельчитель, нужно было несколько часов потратить, - уточняет Владимир.F 2650 работает отменно, уровень производительности гораздо выше среднего, для нас большой плюс в том, что к урожаю он относится бережно: аккуратный в работе, потому и корм сохраняется в хорошем качестве.Генеральный директор ООО «Технический центр «Ополье» - руководитель дилерского центра Ростсельмаш по Владимирской области Михаил Гарелин добавил о преимуществах этой модели КУК:Двигатель у комбайна F 2650 - нового поколения, мощностью 643 лошадиные силы. Плюсом всегда есть большой запас крутящего момента, вот почему агромашина Ростсельмаш работает устойчиво в ситуациях перегрузки, выдерживает работу на пониженных оборотах. При всем этом сохраняется экономичность: полный бак объемом 1500 литров позволяет работать в течение суток без дозаправки.Способствует слаженной работе то, что с компьютера можно задать зазор на вальцах корн-крекера, доизмельчителя. На комбайнах F 2650 он слайдерного типа с вальцами диаметром 190 мм, они вращаются с разницей скоростей в 20%.Все в комбайне продумано настолько, что нет необходимости постоянно выходить из кабины для контроля за этапами работы. Все управление идет в кабине, механизатор получает все данные и управляет процессами, сидя в кресле: длина резки, выбор режима внесения консервантов, контроль каждого этапа.Конечно, отдельного внимания заслуживают электронные системы от Ростсельмаш. Благодаря им работа техники стала точной, контролируемой, можно прогнозировать результат, добиваясь большей продуктивности. РСМ Круиз контроль сам корректирует параметры работы двигателя, беря во внимание нагрузку в каждый конкретный момент. РСМ Оптисин учитывает ходовую скорость комбайна, длину резки, и сам отвечает за частоту вращения органов подборщика.Кормоуборочные комбайны F 2650 - это широкая базовая комплектация. Трудолюбивая техника не боится любых условий работы и бережно сохраняет весь урожай.Реклама. 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